Белоруссия получила $500 млн в качестве второго транша госкредита РФ

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2 июня 2021, 17:09 Источник: ТАСС

доллары, pixabay.com

Белоруссия получила $500 миллионов в качестве второго транша государственного кредита России на общую сумму в $1 млрд. Соответствующую информацию в среду, 2 июня, предоставили в белорусском Минфине.

В сообщении подчеркивается, что в соответствии с соглашением между правительством Белоруссии и правительством РФ о предоставлении республике государственного финансового кредита, которое было заключено 21 декабря 2020 года, на счет Министерства финансов 2 июня поступили средства второго транша в сумме, эквивалентной $0,5 миллиарда.

Напомним, в декабре минувшего года российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита в размере $1 миллиарда. Он предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. 30 декабря республика получила средства первого транша.

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