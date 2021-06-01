В Кремле рассказали о будущем договора по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник что договор о транзите газа с Украиной остается в силе. Москва не намерена отказываться от этого маршрута и после истечения контракта.
В Кремле отметили, что глава государства Владимир Путин исходит из того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти, вследствие чего "украинский транзит может быть востребован".
Дмитрий Песков, однако, обратил внимание на то, что президент России каждый раз подчеркивает, что вышеуказанный вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, должен отвечать текущим требованиям рынка. Кроме того, украинская сторона как собственник ГТС должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы.
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