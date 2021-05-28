Центробанк в пятницу отозвал лицензию у двух банков: петербургского «Заубер банка» и московского банка ИРС

Центральный Банк РФ в пятницу, 28 мая, за утро отозвал лицензию у двух банкав. Лицензии на осуществление операций лишено акционерное общества «Заубер банк» (Санкт-Петербург). Также Банк России отозвал лицензию у банка «ИРС» (Москва).
Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов. «Заубер банк» на 1 апреля занимал 225 место в банковской системе РФ, ИРС — 292. Информация опубликована в пятницу на сайте Центробанка.
«Заубер банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация проводила сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.
Банк «ИРС» занижал величину необходимых для формирования резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, завышал стоимость имущества для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального положения.
В апреле ЦБ лишил лицензий несколько банков.
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