Директор ФЭР Пикин назвал заявление главы Минэнерго США о качестве газа из России «смешным»
28 мая 2021, 12:17
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в РФ природный газ является "самым грязным" в мире.
Эксперт назвал заявление министра энергетики США "смешным и абсолютно политически ангажированным". Сергей Пикин в беседе с RT выразил мнение, что руководителю такого ведомства не пристало бросаться подобными популистскими фразами, не предоставляя каких-либо аргументов.
Специалист также предположил, что Грэнхолм, вероятно, говорила об углеродном следе газа, поскольку с точки зрения химической формулы газ из РФ ничем не отличается от газа, поступающего из Норвегии или из Катара.
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