В Кремле оценили публикации о возможной отмене санкций в отношении «Северного потока – 2»

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19 мая 2021, 13:17 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле днем в среду, 19 мая, прокомментировали публикации о возможности отмены Соединенными Штатами Америки ограничений в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент речь идет об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли их можно воспринимать как сигнал. "Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный", – заметили в Кремле и уточнили, что это значительно лучше, чем получать сообщения о том, что грядут новые санкции.

Дмитрий Песков добавил, что российские власти пока не располагают официальными подтверждениями того, что США могут отказаться от санкций против "Северного потока – 2".

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