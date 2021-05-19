Замглавы МИД заявил, что Россия не обсуждает с США тему «Северного потока – 2»

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19 мая 2021, 11:43 Источник: ТАСС

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в среду, 19 мая, заявил, что Москва и Вашингтон не ведут двусторонний диалог по ситуации вокруг газопровода "Северный поток - 2".

Рябков подчеркнул, что Москва считает все американские санкции, применяемые против РФ, незаконными. "Никакого диалога по критериям их отмены не ведем по принципиальным соображениям", – добавил дипломат.

Замглавы МИД, комментируя информацию о том, что администрация США планирует отказаться от ограничений в отношении компании-оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG, заметил, что если эти утечки в СМИ оправдаются, значит, появится "какой-то проблеск нормальности в американской политике". Сергей Рябков, однако, уточнил, что необходимо будет дальше смотреть, превратятся ли в нечто большее эти "эпизодические проявления здравого смысла" – лишь после этого появится перспектива для постепенного перехода к нормализации двусторонних отношений.

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