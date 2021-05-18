Российские банки во время пандемии и кризиса получили сверхдоходы

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 мая 2021, 11:08

В России банковский бизнес оказался самым прибыльным за последние десятилетия. Только за первый квартал банки получили доход от операций с активами более 1 триллиона рублей, сообщили эксперты РАНХиГС.



Несмотря на то, что количество банков в России сокращается, их рентабельность остаётся на высоком уровне. Прирост дохода объясняется сокращением процентных расходов по вкладам россиян. Общее снижение вкладов за последний год составило более 18%. В Банковском Институте Высшей школы экономики придерживаются другого мнения относительно успехов в работе банков. Хорошую рентабельность имеют только банки, связанные с государством. Они пользуются прямым доступом к дешёвым активам.



Госбанки увеличили количество клиентов за счёт перехода к ним предприятий и юрлиц. В госбанках размещает свои средства Минфин, через них проводятся казначейские расчёты. Частные банки живут за счёт депозитов, которые не гарантируют значительного дохода. Крупные госбанки не стремятся привлекать средства населения, поэтому держат низкие проценты по депозитам. Роста ставок можно ожидать не ранее 2022 года.





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