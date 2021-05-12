Инфляция в США достигла максимума с сентября 2008 года

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12 мая 2021, 17:45 Источник: ТАСС

доллары, pixabay.com

За прошедшие 12 месяцев индекс потребительских цен в Соединенных Штатах достиг 4,2%. Согласно последней информации министерства труда страны, речь идет о максимальном показателе с сентября 2008 года.

Ранее эксперты прогнозировали, что уровень инфляции достигнет 3,6%.

В министерстве труда США отмечается, что в апреле потребительские цены в стране выросли на 0,8% по сравнению с мартом, хотя специалисты ожидали роста на 0,2%. По мнению экономистов, текущий показатель вызван увеличивающимся спросом по мере ослабления распространения COVID-19.

Без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей, базовый индекс потребительских цен в Штатах увеличился на 0,9% по сравнению с мартом, что является наивысшим показателем с 1982 года. Уточняется, однако, что цена на бензин в стране снизилась впервые почти за год.

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