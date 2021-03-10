Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля

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10 марта 2021, 19:44

пенсинер, фото: pixabay.com

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4 процента с 1 апреля текущего года. Таким образом средний размер выплат достигнет 10 183 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) и за 2019-й (9002 рубля), темп роста ПМП за 2020 год в России составил 103,4%, отметили в Минтруде.

Уточняется, что из федерального бюджета для проведения индексации направят около 12,8 миллиарда рублей до конца 2021 года.

В итоге социальные пенсии повысятся у 3,9 миллиона пожилых граждан России.

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов объяснил, как повысить размер будущей пенсии.