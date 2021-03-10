В Госдуму внесен законопроект об освобождении некоторых россиян от НДФЛ

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10 марта 2021, 19:05

налоги, фото: pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается усовершенствовать в РФ прогрессивную шкалу налогообложения.

Депутат внес предложение в целом освободить от уплаты налога россиян, чей заработок в год составляет до 204 тысяч рублей (17 тысяч рублей в месяц). Доходы более 10 млн рублей в год должны облагаться налогом по ставке в 25%, свыше 100 млн рублей в год - 35%, считает Катасонов.

В сопроводительных документах к проекту отмечается, что реализация данной инициативы поможет увеличить доходы мало- и среднеобеспеченных граждан, сгладить социальное неравенство, а также пополнить госбюджет за счет увеличения налоговых поступлений.

Сейчас ставка НДФЛ составляет 13%, для доходов свыше 5 млн рублей - 15% (с 1 января).

ФНС планирует ввести несколько налоговых нововведений в 2021 году