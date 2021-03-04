ФНС планирует ввести несколько налоговых нововведений в 2021 году

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4 марта 2021, 16:46 Источник: ФНС

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) перечислила новые мероприятия, которые планируется ввести

в течение 2021 года. ФНС планирует разработку концепции автоматизированной информационной системы четвертого поколения «Налог-4».

Система предназначена для выявления правонарушений с НДС и организации подставных компаний, «накручивающих» входящий налог, который затем принимается к вычету.

Нововведения позволят службе собирать налоги с граждан и компаний по-новому, улучшить их администрирование, а также облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках.

Информация о готовящихся изменениях размещена на сайте ведомства. В плане ФНС - порядка 100 мероприятий.