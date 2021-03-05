Росстат сообщил о подорожании продуктов в феврале

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5 марта 2021, 20:31

супермаркет, фото: pixabay.com

Росстат предоставил данные, какие продукты подорожали в России в феврале 2021 года и насколько. Первыми упомянуты куриное мясо (4,7%), яйца (2,3%) и подсолнечное масло (0,2%).

Подорожали также маргарин, отечественная икра лососевых рыб (на 2,3-2,8%), макаронные изделия, мороженая неразделанная рыба, мороженые кальмары (на 1,5%).

Также увеличилась стоимость огурцов (18%), бананов (8,9%), винограда (8,5%), картофеля (8,1%), зелени свежей (7,7%), моркови (7,5%), помидоров (7,1%).

Хлеб и хлебобулочные изделия в феврале выросли в цене на 0,48% к январю.

Ранее сообщалось, что супермаркеты ежегодно выбрасывают сотни тысяч тонн продуктов.