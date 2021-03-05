Сенатор Пушков объяснил, чем грозит Германии отказ от реализации «Северного потока – 2»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал на своей страничке в социальной сети, чем грозит для Германии отказ от реализации проекта "Северный поток – 2".
Сенатор считает, что российский газопровод стал для Берлина не только энергетическим и финансовым проектом, но также получил серьезную политическую значимость, поскольку демонстрирует проверку способности ведущей страны Европы дать отпор США хотя бы по одному вопросу. Пушков считает, что если немецкие власти уступят Вашингтону в споре о "Северном потоке – 2", авторитет ФРГ в Европейском Союзе сильно пострадает.
Парламентарий заметил, что вышеуказанная ситуация касается именно Германии, поскольку ряд государств-членов ЕС, среди которых страны Балтии, Польша и Румыния, "не дорожат европейским суверенитетом" и готовы были бы "уступить" его Вашингтону.
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