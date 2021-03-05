Сенатор Пушков объяснил, чем грозит Германии отказ от реализации «Северного потока – 2»

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5 марта 2021, 07:07 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал на своей страничке в социальной сети, чем грозит для Германии отказ от реализации проекта "Северный поток – 2".

Сенатор считает, что российский газопровод стал для Берлина не только энергетическим и финансовым проектом, но также получил серьезную политическую значимость, поскольку демонстрирует проверку способности ведущей страны Европы дать отпор США хотя бы по одному вопросу. Пушков считает, что если немецкие власти уступят Вашингтону в споре о "Северном потоке – 2", авторитет ФРГ в Европейском Союзе сильно пострадает.

Парламентарий заметил, что вышеуказанная ситуация касается именно Германии, поскольку ряд государств-членов ЕС, среди которых страны Балтии, Польша и Румыния, "не дорожат европейским суверенитетом" и готовы были бы "уступить" его Вашингтону.