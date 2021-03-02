Матвиенко: «Доллар никуда не исчезнет, но снижать зависимость экономики России от валюты США надо»

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости снижать зависимость российской экономики от американского доллара. Матвиенко отметила, что Банк России и правительство «все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации».
По оценке спикера Совфеда, снижение зависимости от одного финансового центра — это абсолютно правильная политика, вопрос суверенитета страны.
Как отметила Матвиенко, золотовалютные резервы РФ стали меньше зависеть от доллара, а российские вложения в государственные обязательства США за последние 10 лет сократились в 30 раз.
«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается»,— заключила политик.
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