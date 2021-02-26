Уровень фальшивых денег остается стабильно низким – ЦБ РФ

В 2020 году уровень фальшивомонетничества в России остается стабильно низким — 7 подделок на 1 млн банкнот в обращении. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 годов, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ. За прошедший год в банковской системе страны было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России и 1 730 фальшивых банкнот иностранных государств.
В том числе обнаружено 33 707 поддельных пятитысячных банкнот, 7 480 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 1 450 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (6). При этом было обнаружено 5 014 поддельных монет номиналом 10 рублей и 52 поддельных монеты номиналом 5 рублей, уточняется в материалах Банка России. Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе (22 588), наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе (646). Ранее ЦБ РФ сообщал, что в 2019 году выявлено 41 355 поддельных денежных знаков, то есть прирост в прошедшем году составил почти 17 процентов, а фальшивых банкнот иностранных государств выявлено почти на 28 процентов меньше: в 2019 году было 2364 штуки.
Среди выявленных в 2020 году подделок банкнот иностранных государств большинство составили поддельные доллары США (1 573). Поддельных банкнот евро выявлено 118 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (37), фунт стерлингов (1) и японская иена (1).
Ранее "АН" сообщали, что доля безналичных платежей выросла в 2020 году до 70%.