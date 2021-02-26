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26 февраля 2021, 08:38

Фото: cоцсети

В 2020 году уровень фальшивомонетничества в​ России остается стабильно низким​ — 7​ подделок на​ 1​ млн​ банкнот в​ обращении. Этот показатель сохранился на​ уровне 2018 и​ 2019​ годов, говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ. За​ прошедший год​ в​ банковской системе страны было обнаружено 48​ 293 поддельных денежных знака Банка России и​ 1​ 730​ фальшивых банкнот иностранных государств.

В том числе обнаружено 33​ 707​ поддельных пятитысячных банкнот, 7​ 480​ поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и​ 1​ 450​ поддельных банкнот номиналом 2000​ рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10​ рублей (6). При​ этом было обнаружено 5​ 014​ поддельных монет номиналом 10​ рублей и 52​ поддельных монеты номиналом 5​ рублей, уточняется в​ материалах Банка России. Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в​ Центральном федеральном округе (22​ 588), наименьшее​ — в​ Дальневосточном федеральном округе (646). Ранее ЦБ РФ сообщал, что в 2019 году выявлено 41​ 355 поддельных денежных знаков, то есть прирост в прошедшем году составил почти 17 процентов, а фальшивых банкнот иностранных государств выявлено почти на 28 процентов меньше: в 2019 году было 2364​ штуки.

Среди выявленных в 2020 году подделок банкнот иностранных государств большинство составили поддельные доллары​ США​ (1​ 573). Поддельных банкнот евро выявлено 118​ штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани (37), фунт стерлингов (1) и​ японская иена (1).

Ранее "АН" сообщали, что доля безналичных платежей выросла в 2020 году до 70%.

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