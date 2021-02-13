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13 февраля 2021, 16:15 Источник: ЦБ РФ

Фото: cоцсети

В 2020 году пандемия и регулятивные меры Банка России сделали безналичные платежи более привлекательными, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Их доля составила около 70%, и «это больше, чем мы ожидали в начале года». Одновременно ЦБ предусматривает, что банки не​ смогут занижать ежедневные лимиты на​ переводы в​ Системе быстрых платежей (СБП), а с 1 октября 2021 года они должны быть не​ менее 150​ тысяч рублей.

Дальнейший рост безналичных платежей составит скорее уже «единицы процентных пунктов, потому что степень проникновения безналичных платежей в нашей стране достаточно высокая, и каждый процентный пункт будет даваться чуть сложнее», добавила глава ЦБ.

Ранее на этой неделе опубликован проект указания Банка России, который позволит повысить доступность безналичных переводов через​ Систему быстрых платежей. До​ 1​ октября 2021​ года банки должны будут скорректировать лимиты для​ своих клиентов на​ объем операций в​ СБП в​ сутки. Они должны быть не​ менее 150​ тысяч рублей.

«Единственный банк, у которого дневной лимит перечислений ниже, - это Сбер, напоминает телеграм-канал «Новый Век». То есть указания Набиуллиной адресованы, на самом деле, исключительно Грефу. И это очередной шаг в войне за пост руководителя ЦБ, на который Греф активно и беззастенчиво претендует, а Набиуллина тихо и аккуратно вредит в ответ», считает «Новый Век».

Кроме того, с​ 1​ апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и​ услуги с​ помощью разработанного НСПК мобильного приложения​ СБП​ (СБПэй). Это​ приложение позволяет провести сканирование QR-кода по​ удобному клиентскому пути и​ расплатиться через​ СБП​ в​ любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты, отмечается в сообщении пресс-службы Банка России. ​

Главное, чтобы реальные доходы россиян позволили им использовать такие лимиты. Ранее АН сообщали, что в настоящее время россияне тратят более 16% доходов по обязательным платежам. По европейским категориям это слишком высокий уровень. Поразительно, что нищими в нашей стране являются работающие граждан. При этом высший менеджмент крупных корпораций имеет аномально высокий уровень зарплат. Министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что одной из главных причин падения доходов россиян является сокращение предпринимательской деятельности. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул необходимость дальнейшей скоординированной работы властей из-за​ снижения​ реальных располагаемых доходов населения.