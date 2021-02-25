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Чубайс предложил новую налоговую реформу

, 17:23 Источник: «Ведомости»

Чубайс предложил новую налоговую реформу
Анатолий Чубайс, фото: Anton Belitsky/Russian Look

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что России необходима реформа налогового кодекса и кредитного регулирования.

Целью такой реформы, по словам Чубайса, должно стать создание системы дифференцирования активов в энергетике в зависимости от их экологичности. В особенности важно разработать специальную систему оценки, которая отнесёт тот или иной актив к «зелёной» или «не зелёной» сфере.

Отмечается, что предложенная Чубайсом реформа еще не реализована ни в одной стране мира.

Ранее сообщалось, что Чубайс раскрыл роль Кудрина для спасения российской экономики.

НС

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