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Чубайс раскрыл роль Кудрина для спасения российской экономики

, 12:05 Источник: ТАСС

Чубайс раскрыл роль Кудрина для спасения российской экономики
Анатолий Чубайс, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Анатолий Чубайс раскрыл роль Алексея Кудрина в становлении российской экономики после распада СССР и преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов. По воспоминаниям Чубайса, Россия в 1998 году смогла в рекордно короткий срок получить $24 млрд займов от Международного валютного фонда (МВФ) в том числе благодаря активной деятельности Алексея Кудрина.

В 1994-1996 и 1997-1998 годах Чубайс занимал должность первого вице-премьера, а в 1997 году - и министра финансов России.
По его словам, без большого пакета МВФ пройти кризис было невозможно. В какой-то момент по стечению получить займы МВФ стало вопросом жизни и смерти. Тогда Кудрин помогал Чубайсу активно в этом деле.

Он рассказал, что добиться кредита нужно было "суток за 25". "Сломав все процедуры МВФ, сломав все процедуры Всемирного банка. А перед этим нужно было заставить Центральный банк, Минэк, Минфин, Госимущество выработать целостную процедуру, а у них у всех были противоположные представления", - вспомнил Чубайс, рассказывая о Кудрине в фильме "Крепость".

Анатолий Чубайс сейчас уже не глава "Роснано", а спецпредставитель президента по связям с международными организациями. Алексей Кудрин - глава Счетной палаты РФ.

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