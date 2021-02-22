Глава ЦБ Набиуллина дала советы начинающим инвесторам

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина посоветовала начинающим инвесторам не вкладывать последние деньги в акции, а также не делать ставку на ценные бумаги лишь одной компании.
Как отметила Набиуллина, всегда должны быть средства на черный день, не нужно "класть все яйца в одну корзину, безусловно". Нельзя начинающим инвесторам инвестировать на заемные деньги. Если вам предлагают большую доходность, необходимо выяснить, какие есть риски. Об этом Набиуллина сказала в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
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