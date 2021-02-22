Курс евро в понедельник вырос до 91 рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 февраля 2021, 18:54 Источник: Прайм

Фото: pixabay.com

По данным Московской биржи, европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль.

Таким образом, курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков.

«Курс евро расчетами «завтра» на 16.35 мск понедельника рос на 1,03 рубля – до 90,93 рубля, а чуть раньше превышал отметку в 91 рубль», - говорится в сообщении.

Что касается курса американской валюты, то доллар повышался до 74,89 рубля, то есть, на 0,81 рубля.

Ранее специалист по инвестициям сделал прогноз курса доллара и евро на неделю.