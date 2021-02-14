Специалист по инвестициям сделал прогноз курса доллара и евро на неделю

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14 февраля 2021, 17:39 Источник: Свободнвя пресса

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Курс рубля завершил биржевую неделю на уровне 73,71 к доллару и 89,32 к евро. Специалист по инвестициям, руководитель клиентского департамента ИК «Восточные ворота» Роман Жаткин сделал прогноз курса доллара и евро на неделю с 15 февраля.

По его мнению, после падения рубля в пятницу, 12 февраля, и заседания ЦБ по ключевой ставке, начиная с новой недели можно ждать укрепления рубля. Эксперт пояснил, что рубль все ещё торгуется ниже уровня 74,8 за доллар. Путь к нижней границе диапазона 72−79 открыт, однако вначале придётся преодолеть уровень сопротивления в 73,6.

По поводу курса евро Роман Жаткин сказал, что нижняя граница 89,8, - верхняя 92,5. По его прогнозу, если нижняя граница будет пройдена, рубль откроет для себя возможность уйти к 85 за евро.

«Среди тех факторов, которые поддержат российский рубль — сохранение цен на нефть, спрос на рисковые активы, постепенное снятие ограничений и продолжения осуществления стимулов со стороны ФРС», — цитирует эксперта «Свободная пресса».

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