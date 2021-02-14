Антон Силуанов дал совет, куда вложить деньги с гарантированным доходом

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14 февраля 2021, 16:28

Антон Силуанов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) являются ценными бумагами, которые гарантируют инвесторам сохранность сбережений и доход.

Глава Минфина предупредил в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде", что гражданам России надо аккуратнее относиться к своим доходам и не поддаваться на непонятные предложения. Силуанов напомнил, что вопрос защиты неопытных инвесторов обсуждался у главы российского государства Владимира Путина, который дал правительству установку о том, чтобы не допустить обмана простых граждан.

В январе Минфин сообщил, что за 2020 год объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос на 57,8 млрд.