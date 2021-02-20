Поставки российского газа на Украину резко сократились

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20 февраля 2021, 18:31

газ, фото: pixabay.com

Объем транзита российского газа через территорию Украины во второй половине февраля 2021 года резко снизился. Прокачка топлива сократилась на 26% по сравнению с началом месяца.

С 1 по 16 февраля «Газпром» прокачивал через Украину в среднем 119 млн кубометров газа в сутки. Однако 17 и 18 февраля прокачка сырья упала до 94,9 млн и 88,2 млн кубометров соответственно.

В январе текущего года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 миллиона куб. м в сутки.

Согласно положениям «минской сделки», в текущем году транзит природного газа через украинскую территорию составит 40 млрд куб. м или примерно 110 млн куб. м в суточном выражении.

Ранее сообщалось, что в Германии заканчивается русский газ.