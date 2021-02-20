Трюки Дюкова: зачем глава «Газпром нефти» устроил шоу из презентации отчетности

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 февраля 2021, 13:43 Леонид Крутаков, доцент финансового университета при правительстве России

Фото: соцсети

Вслед за «Роснефтью» годовой отчет выпустила «Газпром нефть». Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия-24» назвал итоги работы компании достойными. Независимые аналитики, однако, были куда более сдержаны в своих оценках.

«Ренессанс Капитал» удивило снижение EBITDA на 8% ниже прогнозируемого ими уровня. «ВТБ Капитал» отметил низкую (4,3%) дивидендную доходность. «Атон» обозначил, что чистая прибыль обусловлена эффектом курсовых разниц, а также вкладом ассоциированных и совместных предприятий.

Raiffeisenbank нашел системный изъян в работе «Газпром нефти». Как отмечено в отчете компании, свободный денежный поток по итогам года в размере 103,5 млрд руб. полностью обеспечен снижением оборотного капитала более чем на 200 млрд руб. И банк обратил внимание на тот факт, что высвобождение оборотного капитала в будущем может иметь обратный эффект. Проще говоря, обернется убытками. Любопытно, что сама «Газпром нефть» интерпретировала это обстоятельство в своем отчете как достижение.

В общем, не все спокойно в нефтяном королевстве «Газпрома». При прочтении отчет действительно оставляет как минимум неоднозначное впечатление. EBITDA компании снизилась на 42% по сравнению с предыдущим годом, при этом операционная и чистая прибыль сократилась примерно на 70%. Возврат на инвестированный капитал упал почти в 3 раза (с 17,4 до 6,2%).

Одним из основных факторов, который позволил сохранить чистую прибыль в положительной зоне отчет называет относительно низкий уровень долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA составил 1,32х) и, как следствие, финансовых расходов. Однако оценка этого показателя в динамике показывает, что он вырос почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом (0,7x).

Пожалуй, единственным бесспорно положительным показателем «Газпром нефти», об этом в своем интервью Александр Дюков также говорит, является сохранение компанией добычи углеводородов на прошлогоднем уровне (710 млн барр. н.э.). Но и тут есть свои нюансы.

Сохранение общего уровня добычи в отчетности «Газпром нефти» на самом деле обеспечено ростом добычи газа на 5,5%, в основном за счет ввода новых скважин на месторождениях «Арктикгаза» (СП с «Новатэком»). «Арктикгаз» также обеспечил, как отметил в своем отзыве «Атон», почти половину (48 млрд руб.) годовой прибыли «Газпром нефти». В этом пункте возникает еще один важный вопрос.

В вышедшем буквально на днях годовом отчете «Роснефти» отмечается, что падение уровня добычи компании по сравнению с 2019 годом составило 10% (с 5 791 до 5 186 тыс барр. н.э. в сутки). Падение по сравнению с показателями «Газпром нефти» выглядит катастрофическим.

Однако здесь надо вспомнить, что снижение обусловлено не производственными показателями, а сделкой в рамках ОПЕК+. Иными словами, продиктовано политической сделкой. Получается, что вся такая суперпривилегированная, по общепринятому мнению, «Роснефть» несла на себе основную нагрузку по обязательствам России. Во всяком случае, в сравнении с «Газпром нефтью».

Понимаю, что прямое сравнение «Роснефти» и «Газпром нефти» не совсем корректно из-за их несоразмерности, но на сегодняшний день они единственные из всех российских компаний, которые опубликовали годовые отчеты. Правда есть безусловный показатель, который позволяет подвести итоги годовой работы этих компаний под единый показатель даже с учетом их разнокалиберности – реакция фондового рынка на их отчеты.

После публикации отчета «Роснефти» акции компании взлетели на 7,5 процентных пунктов. Акции «Газпром нефти» 18 февраля (день публикации отчета) обвалились на 3,4 процентных пункта. Опять же в это день падал весь российский рынок, но «Газпром нефть» упала ниже всех в отрасли. В этот день падение «Татнефти» составило 3,3 п.п., «Новатэка» – 2,8 п.п., Лукойла – 2,7 п.п., Сургутнефтегаза – 2,6 п.п., а «Газпрома» – 1,9 п.п.

В день выхода отчета «Газпром нефть» провела конференц-звонок с аналитиками и инвесторами, а председатель правления компании Александр Дюков выступил с интервью на канале «Россия 24». Получается, что попытка представить чистую прибыль по году в 117 млрд руб. на фоне убытков мировых мейджоров, как триумф, обернулась провалом.

Классик по этому поводу сказал бы: «Действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне!». Да, именно так классик и сказал бы. Остается один важный вопрос, зачем глава «Газпром нефти» пытался устроить пиар-шоу из довольно среднего отчета. Все перечисленные выше инвестиционные компании оценили его как нейтральный.

В качестве обоснования действий Александра Дюкова вспоминается один старый, перманентно всплывающий в околопубличном пространстве, слух о скорой (вот-вот) отставке Алексея Миллера с поста главы «Газпрома» и возможной замене его на руководителя Газпром нефти. Теория уголовного права классифицирует такие действия как «покушение с негодными средствами» – применение средств и орудий, объективно неспособных обеспечить реализацию умысла.