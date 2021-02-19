Минфин РФ предложил 13 вариантов повышения собираемости налогов

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19 февраля 2021, 18:46 Источник: eadaily.com

Фото: сайт ФНС

Минфин России подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021−2023 годы. Ведомство предложило ряд мер, призванных повысить собираемость налогов без увеличения фискальной нагрузки.

В законопроекте предложено тринадцать основных мер. В частности, предлагается отменить с 2023 года налоговое декларирование объектов, налоговой базой по которым выступает кадастровая стоимость. Уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам.

Кроме того, может расшириться перечень налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от российских источников, что необходимо для приведения норм Налогового кодекса в соответствие с практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения.

Также Минфин предлагает проводить ежегодную плановую индексацию акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%.

Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития РФ рассчитывают, что к 2024 году число самозанятых достигнет 2,5 млн человек.