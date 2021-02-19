Хуснуллин рассказал, как можно остановить рост цен на недвижимость

Остановить рост на жилье в России поможет снятие ограничений по COVID-19, контроль за ценами на стройматериалы и разрешение на въезд в страну для рабочих, считает зампред правительства Марат Хуснуллин.
Об этом Хуснуллин сообщил в ходе рабочей поездки в Екатеринбург. "Набор мер понятен, мы этим занимаемся, каждый регион анализирует, составляет план действий", – сказал вице-премьер. По его словам, необходимо повысить покупательскую способность, чтобы у россиян была возможность купить недвижимость, соответственно власти внимательно отслеживают рост доходов граждан РФ.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что сокращение сроков строительства и числа административных процедур не должно сказаться на качестве выполняемых работ.
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