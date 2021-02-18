Банк России зафиксировал рост цен в большинстве регионов

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18 февраля 2021, 19:45 Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

По данным Росстата, с 9 по 15 февраля потребительские цены вновь выросли на 0,2%.

Накануне Банк России также опубликовал данные по инфляции за январь в разбивке по регионам, зафиксировав рост цен в большинстве из них. В ЦБ обратили внимание на неоднородность показателей в различных регионах страны.

Эксперты считают, что рост годовой оценки инфляции в конце февраля-начале марта продолжится.

Ранее сообщалось, что рост цен в России планирует почти половина компаний.