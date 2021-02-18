Центробанк аннулировал лицензию у банка «ПСА Финанс РУС» по просьбе кредитной организации

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 февраля 2021, 11:09 Источник: Банк России

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Банк России сообщил об аннуляции лицензии на проведение банковских операций у ООО «Банк ПСА Финанс РУС» по просьбе этой кредитной организации. По информации ЦБ, ранее собрание участников банка приняло решение о ее добровольной ликвидации.

Из отчета банка, предоставленного регулятору, следует, что у организации достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов. В банк будет назначена ликвидационная комиссия.

По данным Центробанка, «Банк ПСА Финанс РУС» по размеру активов занимал 296-е место в банковской системе страны. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

Аналитики предупредили, что десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году.