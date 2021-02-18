Цены на продукты растут на фоне обнищания россиян

В России продолжается рост цен на продукты. Информация от Росстата указывает на готовность производителей к очередному повышению.
Общество называет главного виновника – Министерство экономического развития. Хотя правильнее было бы говорить о коллективной ответственности чиновников из таких ведомств как Минпромторг, Минсельхоз, ФАС и т.д.
Цены на продукты обгоняют показатели инфляции почти в два раза. Несколько недель назад глава государства Владимир Путин «отчитал» министра экономического развития Максима Решетникова за высокие цены. Но
текущий рост цен объясняется выросшей инфляцией издержек. Регулировать её практически невозможно. Также влияет зависимость России от импортного оборудования, и сырья.
Предпринимаемые правительством попытки регулирования продовольственных цен не всегда приносят результаты. Любое ограничение может привести к появлению дефицита. Выйти из ценового тупика, по мнению экспертов, можно посредством субсидирования компаний и предприятий. Государство должно поддерживать не только производителей, но и поставщиков.
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