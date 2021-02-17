В Минсельхозе России прокомментировали сообщения о подорожании мяса кур и яиц

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17 февраля 2021, 10:31 Источник: ТАСС, Интерфакс

фото: pixabay.com

В Министерстве сельского хозяйства прокомментировали сообщения, опубликованные сегодня в СМИ, о подорожании мяса кур и яиц. Ведомство не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков этой продукции.

По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на яйца и куриное мясо не менялись в течение нескольких лет, благодаря росту объемов ее производства в России.

"Минсельхоз ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне", - заявили в ведомстве. Ведомство не исключает рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе, но считает, что он останется в рамках продовольственной инфляции.

В Минсельхозе пояснили, что "увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйца могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе".

Ведомство ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве.

По информации Росптицесоюза и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость кур и яиц выросла на 25%