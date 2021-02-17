В российских магазинах подорожают яйца и мясо птицы. О подорожании узнали в торговых сетях

В Российских магазинах подорожают яйца и мясо кур. По информации Росптицесоюза и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость этой продукции выросла на 25%. Теперь производители запросили повышение отпускной стоимости куриного мяса и яиц до 10%, и ритейлеры готовы повысить цены в магазинах.
Источник на розничном рынке рассказал, что торговые сети уведомили Минпромторг о грядущем подорожании, - пишет газета «Известия». По данным производителей, из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг.
Ритейлеры согласились с доводами производителей, будут менять условия договоров.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.