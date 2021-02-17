В российских магазинах подорожают яйца и мясо птицы. О подорожании узнали в торговых сетях

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17 февраля 2021, 08:32 Источник: Известия

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В Российских магазинах подорожают яйца и мясо кур. По информации Росптицесоюза и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость этой продукции выросла на 25%. Теперь производители запросили повышение отпускной стоимости куриного мяса и яиц до 10%, и ритейлеры готовы повысить цены в магазинах.

Источник на розничном рынке рассказал, что торговые сети уведомили Минпромторг о грядущем подорожании, - пишет газета «Известия». По данным производителей, из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг.

Ритейлеры согласились с доводами производителей, будут менять условия договоров.