ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

В российских магазинах подорожают яйца и мясо птицы. О подорожании узнали в торговых сетях

, 08:32 Источник: Известия

В российских магазинах подорожают яйца и мясо птицы. О подорожании узнали в торговых сетях
ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В Российских магазинах подорожают яйца и мясо кур. По информации Росптицесоюза и Национальной мясной ассоциации, за год себестоимость этой продукции выросла на 25%. Теперь производители запросили повышение отпускной стоимости куриного мяса и яиц до 10%, и ритейлеры готовы повысить цены в магазинах.

Источник на розничном рынке рассказал, что торговые сети уведомили Минпромторг о грядущем подорожании, - пишет газета «Известия». По данным производителей, из-за птичьего гриппа на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что направили уведомление в Минпромторг.

Ритейлеры согласились с доводами производителей, будут менять условия договоров. 

ИЧ

Общество

В российских магазинах подорожают яйца и мясо птицы. О подорожании узнали в торговых сетях

В российских магазинах подорожают яйца и мясо птицы. О подорожании узнали в торговых сетях

В Российских магазинах подорожают яйца и мясо кур. Производители запросили повышение отпускной стоимости куриного мяса и яиц до 10%, и ритейлеры готовы повысить цены в магазинах.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью