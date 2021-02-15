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Экономист Митрахович прокомментировал ситуацию с ростом цен на нефть

, 19:03

Экономист Митрахович прокомментировал ситуацию с ростом цен на нефть
добыча нефти, pixabay.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил в понедельник, 15 февраля, ситуацию с ценами на нефть.

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent в рамках торгов поднималась выше $63 за баррель впервые с 24 января прошлого года.

Станислав Митрахович в беседе с RT отметил, что увеличение цены на "черное золото" связано с тем, что сделка ОПЕК+ работает. Эксперт напомнил, что Саудовская Аравия обещала и выполнила свои обязательства по одностороннему сокращению добычи нефти дополнительно на 1 млн баррелей в сутки – данное соглашение действует на февраль и март текущего года. Кроме того, по словам специалиста, ожидается вакцинация против COVID-19, а если данный процесс будет достаточно успешным, значит, произойдет постепенное восстановление международных полетов. "А мировая авиация – это 10% спроса примерно на нефть в мире", – заметил Митрахович.

Более того, экономист обратил внимание на то, что президент США Джо Байден в настоящий момент делает шаги, которые воспринимаются как давление на нефтяную индустрию, что также влияет на рост цен.

ЕТ

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