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Экономист Беляев прокомментировал рост цен на нефть

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Экономист Беляев прокомментировал рост цен на нефть
добыча нефти, pixabay.com

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал утром во вторник, 9 февраля, информацию о том, что стоимость фьючерсов нефти марки Brent достигла $61,02 за баррель.

По словам специалиста, это связано с тем, что практически все страны мира в настоящий момент с разными скоростям выходят на траекторию преодоления ситуации, созданной пандемией коронавируса нового типа.

Михаил Беляев в беседе с RT также зметил, что на цену нефти влияют действия соглашения в рамках ОПЕК. Сдерживание поставок "черного золота" и развитие потребности в данном сырье тех стран, которые двигаются в сторону преодоления экономических затруднений, определили спрос на нефть, который в итоге поднял цены.

ЕТ

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