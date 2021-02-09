Экономист Беляев прокомментировал рост цен на нефть
9 февраля 2021, 11:42[ «Аргументы Недели» ]
Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал утром во вторник, 9 февраля, информацию о том, что стоимость фьючерсов нефти марки Brent достигла $61,02 за баррель.
По словам специалиста, это связано с тем, что практически все страны мира в настоящий момент с разными скоростям выходят на траекторию преодоления ситуации, созданной пандемией коронавируса нового типа.
Михаил Беляев в беседе с RT также зметил, что на цену нефти влияют действия соглашения в рамках ОПЕК. Сдерживание поставок "черного золота" и развитие потребности в данном сырье тех стран, которые двигаются в сторону преодоления экономических затруднений, определили спрос на нефть, который в итоге поднял цены.
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