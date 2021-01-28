Россия сможет продавать нефть по высокой цене

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28 января 2021, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Саудовской Аравии заявили о диверсификации экономики. Большие средства будут вложены в развитие национального хозяйства и предприятий, не связанных с добычей нефти. Это означает, что другие страны-экспортёры нефти смогут больше её поставлять на мировой рынок.



Стоимость одного барреля нефти может достигнуть уже в ближайшее время 65 долларов. Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует выставить в текущем году новый пакет акций. Эксперты считают, что в 2021 году может произойти значительное увеличение спроса на нефть. Частично это объясняется ещё и тем, что новая американская администрация отказалась от добычи сланцевой нефти в ряде регионов страны.



Вместе с тем, планы Саудовской Аравии мало кому понятны. Восстановление мировой экономики происходит намного медленнее, чем ожидали в мире. Важно учитывать появление новых штаммов коронавируса, против которых ещё не разработали вакцину.



