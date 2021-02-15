Миллер рассказал, как снизить цену подключения частных домов к газу на 30%

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15 февраля 2021, 16:54

газ, фото: pixabay.com

Расходы на подключение домовладений к газу можно сократить, если ввести единого оператора газификации, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на онлайн-совещании о газификации регионов под руководством Дмитрия Медведева.

В настоящий момент инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года оценивают в 354 млрд руб. При введении единого оператора эту сумму можно уменьшить до 220 млрд руб.

"Введение единого регионального оператора позволит заключать комплексный договор, который будет в себя включать и подключение граждан, и договор на поставку газа, и договор на техническое обслуживание. Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг", - добавил Миллер.

"Газпром" в рамках реализации программы газификации в 2021-2025 годах полностью газифицирует 24 региона России, тем самым число регионов со 100% газификацией вырастет в России до 35, пообещал Миллер .