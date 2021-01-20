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Россию обещают газифицировать к 2030 году. Но это не точно

, 15:35 [ «Аргументы Недели», ]

Россию обещают газифицировать к 2030 году. Но это не точно
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На протяжении многих лет россиянам вдалбливали, что «Газпром» -  «наше достояние», но верилось в это с трудом. Дело даже не в принадлежащих кому-либо активах этой компании, а в том, что далеко не до каждого населенного пункта и жителя нашей страны доходит этот самый газ. Вчера глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что технически возможная газификация в России будет завершена до конца текущего десятилетия.

Во время рабочей встречи в режиме видеоконференции 19 января Владимир Путин обсудил с Алексеем Миллером ситуацию с газификацией в России.

«К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», - рассказал президенту Миллер.

Заявление главы «Газпрома» о новых набираемых оборотах выглядит весьма оптимистическим. Поскольку россияне уже давно не верят в «скачки» и «рывки», периодически анонсируемые нашей властью, попробуем отнестись к этой информации спокойно.

Известно, что к моменту прихода Владимира Путина на пост президента в 2000 году уровень газификации России составлял около 48%. К 2005 году показатель увеличился до 54,2%. К 2019 году было газифицировано 68,5% территории нашей страны. По информации «Газпрома», «уровень газификации природным газом в России к 1 января 2020 года достиг 70,1%».

Если посмотреть на временные отрезки, то мы видим, что темпы газификации за весь период с 2000 года по сегодняшний день в среднем составляли около 1% в год. А это значит, что если, как всегда, «скачков» и «рывков» не произойдет, то ждать завершения газификации в России нам в лучшем случае придется еще лет 20-30, но никак не десять.

Интересно, что за пределами России у «Газпрома» тоже «наполеоновские планы».

«В рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Кыргызстана до 2030 года планируется газифицировать более 400 населенных пунктов и 845 тыс. квартир. Уровень газификации республики возрастет с 22% до 60%», - сообщается на официальном сайте «Газпрома», из чего следует, что в этой стране «дочка» нашего газового гиганта планирует работать еще быстрее.

Недавно у проекта газификации появилась и политическая составляющая: «Единая Россия» предложила подключать россиян к газу за счет «Газпрома». Слов и заявлений прозвучало уже немало, посмотрим, как все озвученное будет воплощаться в реальность.

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