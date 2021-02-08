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Минэнерго: оптовая цена на электроэнергию в России не влияет на цены для населения

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Минэнерго: оптовая цена на электроэнергию в России не влияет на цены для населения
фото: pixabay.com

Стоимость электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) не влияет на энерготарифы для населения России. Замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс пояснил, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями.

По данным чиновника, несмотря на рост тарифов на ОРЭМ, Минэнерго не зафиксировало никаких отклонений по увеличению розничных цен на электроэнергию.

Сниккарс рассказал, что оптовые цены на ОРЭМ в 2020 году выросли на 3,4% в первой (европейская часть России и Урал) и на 0,6% - во второй (Сибирь) ценовой зоне, что ниже уровня инфляции.

"Мы не видим определенных сложностей с ростом цены для прочих потребителей", - подчеркнул замминистра.

Цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимального значения за последние пять лет.
А падение спроса было сильнейшим за десять лет.

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