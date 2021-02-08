Цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений, а спрос стал минимальным

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8 февраля 2021, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

Цены на электроэнергию в России в 2020 году достигли максимального значения за последние пять лет.

А падение спроса было сильнейшим за десять лет.

Одноставочная цена оптового рынка в 2020 году в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) увеличилась на 3,4%, во второй ценовой зоне (Сибирь) — на 0,6%. Одноставочная цена включает две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами) и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). Стоимость двух товаров показала разнонаправленную динамику: электроэнергия в течение года серьезно подешевела, а мощность — подорожала.

Цены на мощность за 2020 год подскочили выше инфляции: в первой ценовой зоне сразу на 14,3%, во второй — на 7,1%.

Платеж за мощность включает обязательные нерыночные надбавки — в основном за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ).

Рост энергоцен при снижении спроса возмущает промышленность.