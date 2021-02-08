Экономист Митрахович прокомментировал рост цен на нефть

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8 февраля 2021, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

добыча нефти, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал текущую ситуацию с ценами на нефть.

Ранее стало известно, что мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,18% и достигли $57,52 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в свою очередь стали дороже на 1,11% и составили $60 за баррель.

Станислав Митрахович в беседе с RT отметил, что Саудовская Аравия в рамках предыдущих переговоров обещала взять на себя односторонние обязательства по сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Эксперт уточнил, что эти договоренности действуют с февраля, что поднимает цены на "черное золото".

Кроме того, на стоимость нефти влияет тот факт, что новый президент США Джо Байден пока не планирует снимать санкции с Ирана.

Кроме того, следует учитывать ситуацию с пандемией COVID-19 и вакцинацией. Специалист уточнил, что в течение года могут быть возобновлены авиаперелеты, что также повысит спрос на нефть.