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В Еврокомиссии заявили, что ЕК не может помешать строительству «Северного потока – 2»

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Еврокомиссии заявили, что ЕК не может помешать строительству «Северного потока – 2»
трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Представитель Еврокомиссии Петер Стано в пятницу заявил, что проект "Северный поток – 2" реализуется группой частных фирм и ЕС не может помешать им строить газопровод, если на это согласна Германия.

Петер Стано уточнил, что Еврокомиссия намерена сделать так, чтобы "Северный поток – 2", если будет достроен, функционировал в соответствии с главными принципами европейского законодательства в сфере энергетики.

Напомним, ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Евросоюзу следует вернуться к теме санкций против России. С подобным заявлением выступил и глава канцелярии польского президента, отметивший, что речь в первую очередь должна идти именно о газопроводе.

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