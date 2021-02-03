Сенатор Хагерти призвал Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»

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3 февраля 2021, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Джо Байден, Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Второй член сената США сенатор-республиканец Билл Хагерти в среду, 3 февраля, призвал к введению санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным.

Накануне Симоновский суд Москвы постановил заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Оппозиционер был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

Сенатор Билл Хагерти отметил в среду, 3 февраля, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен ввести обязательные двухпартийные санкции против "Северного потока–2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности.