Госсекретарь при МИД Франции считает недостаточными принятые против России санкции

Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в рамках разговора с журналистами в понедельник заявил, что считает недостаточными санкции в отношении Российской Федерации.
Клеман Бон подчеркнул, что санкции Евросоюза против России были приняты, однако этих мер недостаточно, поэтому необходимо "идти дальше".
"Я думаю, что вариант "Северного потока-2" рассматривается", – подчеркнул, госсекретарь при МИД Франции, очевидно, имея в виду ограничения в отношении данного проекта. Он, однако, заметил, что в настоящий момент это решение следует принять Германии, поскольку трубопровод находится на территории этой страны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.