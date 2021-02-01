Госсекретарь при МИД Франции считает недостаточными принятые против России санкции

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1 февраля 2021, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://www.franceinter.fr/

флаг Франции, pixabay.com

Госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел Клеман Бон в рамках разговора с журналистами в понедельник заявил, что считает недостаточными санкции в отношении Российской Федерации.

Клеман Бон подчеркнул, что санкции Евросоюза против России были приняты, однако этих мер недостаточно, поэтому необходимо "идти дальше".

"Я думаю, что вариант "Северного потока-2" рассматривается", – подчеркнул, госсекретарь при МИД Франции, очевидно, имея в виду ограничения в отношении данного проекта. Он, однако, заметил, что в настоящий момент это решение следует принять Германии, поскольку трубопровод находится на территории этой страны.