Эксперт Щегельский считает, что пятая часть регионов РФ находится в предбанкротном состоянии

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5 февраля 2021, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Из 85 субъектов РФ около 20% находится в предбанкротной ситуации. Так считает президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

По его словам, на подходе еще порядка 30 регионов. В соответствии с действующим законодательством, банкротством считается, когда доходы составляют только 85% расходов, и причиной тому становится экономическая ситуация, в первую очередь, связанная с банкротством и ухода с рынка предприятиями.

Щегельский отметил, что чем больше плохих долгов в портфеле предприятия, тем хуже его здоровье, так им образом, та или иная компания может оказаться на грани банкротства.

«Чем больше масса банкрота, тем выше мультипликативный эффект. А проблема градообразующего предприятия может привести не просто к плохой экономической, но и социальной ситуации в регионе», - сказал эксперт, напомнив, что ситуацию в Пикалёво в 2009 году, когда премьер-министр РФ лично выезжал для решения проблем

«В данный момент в России уже есть регионы банкроты - это Ингушетия», - добавил Щегельский.

Ранее сообщалось, как коронавирус прогулялся по бюджетам регионов.