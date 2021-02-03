Недельная инфляция в России замедлилась до нулевого уровня
3 февраля 2021, 19:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: Росстат
За период с 26 января по 1 февраля 2021 года инфляция на территории России замедлилась до нулевого уровня. Согласно последней информации, это произошло после роста на 0,2 процента на прошлой неделе.
С начала текущего года потребительские цены в России увеличились на 0,7 процента. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Напомним, в минувший вторник, 2 февраля, заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова заявила, что пик инфляции в стране в годовом выражении еще не пройден. Она подчеркнула, что речь идет о сравнении показателя с январем прошлого года.
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