Недельная инфляция в России замедлилась до нулевого уровня

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3 февраля 2021, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росстат

рубли, pixabay.com

За период с 26 января по 1 февраля 2021 года инфляция на территории России замедлилась до нулевого уровня. Согласно последней информации, это произошло после роста на 0,2 процента на прошлой неделе.

С начала текущего года потребительские цены в России увеличились на 0,7 процента. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Напомним, в минувший вторник, 2 февраля, заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова заявила, что пик инфляции в стране в годовом выражении еще не пройден. Она подчеркнула, что речь идет о сравнении показателя с январем прошлого года.