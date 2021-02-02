В МЭР сообщили, что пик инфляции в России еще не пройден
2 февраля 2021, 12:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова во вторник, 2 февраля, заявила, что пик инфляции в стране в годовом выражении, согласно последним статистическим данным, еще не пройден.
Подчеркивается, что речь идет о сравнении показателя с январем прошлого года.
Полина Крючкова отметила, что в результате принятых правительством Российской Федерации мер сдерживания роста цен на социально значимые для граждан товары уровень инфляции стабилизируется в помесячном выражении. Оценки Минпрома и Минсельхоза РФ по состоянию рынка позволяют полагать, что во втором квартале текущего года начнется снижение потребительских цен.
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