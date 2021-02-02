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В МЭР сообщили, что пик инфляции в России еще не пройден

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МЭР сообщили, что пик инфляции в России еще не пройден
рубли, Andrey Arkusha/Russian Look

Заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова во вторник, 2 февраля, заявила, что пик инфляции в стране в годовом выражении, согласно последним статистическим данным, еще не пройден.

Подчеркивается, что речь идет о сравнении показателя с январем прошлого года.

Полина Крючкова отметила, что в результате принятых правительством Российской Федерации мер сдерживания роста цен на социально значимые для граждан товары уровень инфляции стабилизируется в помесячном выражении. Оценки Минпрома и Минсельхоза РФ по состоянию рынка позволяют полагать, что во втором квартале текущего года начнется снижение потребительских цен.

ЕТ

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