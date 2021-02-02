Вице-канцлер ФРГ Шольц выразил уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет достроен
2 февраля 2021, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в рамках онлайн-конференции "Европа-2021" во вторник, 2 февраля, выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен до конца.
Олаф Шольц, отвечая на прямой вопрос ведущих мероприятия, будет ли проект реализован, ответил кратко: "Да".
В ответ на замечание о том, что против строительства "Северного потока – 2" выступают многие важные партнеры Германии в Европейском Союзе и США, вице-канцлер ФРГ признал, что сложности есть, однако, по его словам, европейские государства вместе объяснили, что это исключительно вопрос Европы, вследствие чего никому "не стоит вмешиваться".
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