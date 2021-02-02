ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Экономика 13+

Вице-канцлер ФРГ Шольц выразил уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет достроен

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Вице-канцлер ФРГ Шольц выразил уверенность в том, что «Северный поток – 2» будет достроен
трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в рамках онлайн-конференции "Европа-2021" во вторник, 2 февраля, выразил уверенность в том, что газопровод "Северный поток – 2" будет достроен до конца.

Олаф Шольц, отвечая на прямой вопрос ведущих мероприятия, будет ли проект реализован, ответил кратко: "Да".

В ответ на замечание о том, что против строительства "Северного потока – 2" выступают многие важные партнеры Германии в Европейском Союзе и США, вице-канцлер ФРГ признал, что сложности есть, однако, по его словам, европейские государства вместе объяснили, что это исключительно вопрос Европы, вследствие чего никому "не стоит вмешиваться".

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью