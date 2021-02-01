Эксперт Станислав Митрохович прокомментировал возобновление Украиной импорта электроэнергии из РФ

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1 февраля 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

лампочка, фото: pixabay.com

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович оценил сведения о том, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

По его словам, отказаться от торговли с Россией решила Украина, а не мы, сообщает RT. Российская Федерация все также в тройке крупнейших партнеров в торговле с украинской стороной, несмотря на то, что товарооборот упал."Почему уголь покупать можно и у России, почему можно оказывать России услуги по транспорту газа, почему можно оказывать России услуги по транспорту, скажем, аммиака и при этом почему нельзя из России покупать электричество? Это довольно странно", — считает Митрахович.

По поводу плана Украины отсоединиться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и Россией и присоединиться к европейской разговоры идут давно, но на это нужны средства.

"Если эти работы проводить за счёт, например, энергетических компаний, то потом энергетические компании, конечно, захотят взять обратно у потребителей эти деньги. То есть украинские компании тогда постараются увеличить цены, по которым они готовы электричество продавать... Поэтому увеличение затрат энергокомпаний будет переложено на плечи конечных потребителей", — пояснил Митрахович.

Днем в понедельник, 1 февраля, стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют последние данные компании-оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".