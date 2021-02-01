Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

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1 февраля 2021, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ЛЭП, pixabay.com

Днем в понедельник, 1 февраля, стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют последние данные компании-оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

Согласно последней информации, мощность поставок электроэнергии из России на территорию Украины в настоящее время составляет около 200 МВт/ч.

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. Кроме того, он заявил, что украинской стороне следует отсоединиться от энергосистемы с Россией и Республикой Беларусь и объединиться с европейской энергосистемой.