Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

1 февраля 2021, 13:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в понедельник, 1 февраля, стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют последние данные компании-оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".
Согласно последней информации, мощность поставок электроэнергии из России на территорию Украины в настоящее время составляет около 200 МВт/ч.
Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. Кроме того, он заявил, что украинской стороне следует отсоединиться от энергосистемы с Россией и Республикой Беларусь и объединиться с европейской энергосистемой.
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