ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Экономика 13+

Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

, 13:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ
ЛЭП, pixabay.com

Днем в понедельник, 1 февраля, стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Об этом свидетельствуют последние данные компании-оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

Согласно последней информации, мощность поставок электроэнергии из России на территорию Украины в настоящее время составляет около 200 МВт/ч. 

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии. Кроме того, он заявил, что украинской стороне следует отсоединиться от энергосистемы с Россией и Республикой Беларусь и объединиться с европейской энергосистемой.

ЕТ

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью