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Российский бизнес может не поддержать идею перехода на 4-дневную рабочую неделю

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российский бизнес может не поддержать идею перехода на 4-дневную рабочую неделю
Фото: сайт Госдума РФ

Общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин считает, что большинству российских работодателей будет невыгоден переход на четырехдневную рабочую неделю.

Свою точку зрения он аргументирует тем, что количество выходных увеличится, а в случае работы в такой день ее придется оплачивать по двойному тарифу.

«Такая инициатива приведет к тому, что фонд оплаты труда увеличится при таких же оборотах», - сказал Порочкин.

Эту тему поднимал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Ранее сообщалось, что россияне стали предпочитать удалённую работу больничным листам.

ДВа

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