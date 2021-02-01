В Конгрессе США заявили о возможных негативных последствиях американских санкций для доллара

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1 февраля 2021, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

доллары, pixabay.com

В Исследовательской службе Конгресса США заявили, что стремление ряда стран, против которых ранее были введены санкции, снизить зависимость от доллара, может негативно сказаться на роли этой валюты в мировой экономике.

В обзоре службы говорится, что многие иностранные правительства, которые стали объектом финансовых санкций Соединененных Штатов, а также их экономические партнеры в настоящий момент активно изучают и создают необходимые условия для сокращения зависимости от доллара. Как сообщает RT, ссылаясь на документ, если такие страны переключатся с него на другие валюты, США могут столкнуться с экономическими последствиями, среди которых рост расходов по займам.

Более того, специалисты не исключают, что рестрикции могут спровоцировать и ответные меры со стороны государств. В частности, запрет РФ на импорт сельскохозяйственной продукции оказал негативное влияние на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске и на производителей яблок и груш в американском штате Вашингтон.